وقالت وزارة الطاقة الأميركية إنها أطلقت عمليات الطوارئ عقب الحادثة، في منطقة هانفورد، وهي بلدة زراعية صغيرة، جنوبي الولاية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ثمة خشية من تبعات الانهيار، بالنظر إلى كون النفق مليئا بالمواد الكيماوية الملوثة.

وتلقى موظفو الموقع، الواقع على بعد 275 كيلومترا شرق مدينة سياتل، دعوة إلى التهوية بشكل آمن في أماكن تواجدهم.

كما طلبت الأجهزة المعنية من عمال الموقع الامتناع عن تناول الطعام والشراب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين فدراليين.