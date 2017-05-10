“الادارة والعدل” تابعت درس اقتراح تعديل قانون الاثراء غير المشروع

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي. والنواب: سيرج طور سركيسيان، هاني قبيسي، علي خريس، غسان مخيبر ونواف الموسوي.

كما حضر ممثلون عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس، وزارة العدل القاضي رنا العاكوم والقاضي جاد معلوف.

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي:

“عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 10/5/2017، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الاثراء غير المشروع المقدم من رئيس اللجنة النائب روبير غانم، فاستمعت الى رأي الجهات المعنية ولا سيما وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.

كما تداول السادة اعضاء اللجنة ببعض احكام الاقتراح، وقد تركز النقاش حول تعريف الموقف العمومي الذي أتى شاملا لكل من له علاقة بالخدمة العامة والوظيفة العامة بصرف النظر عن مهامه او طريقة تكليفه او تعيينه، كما الاشخاص الخاضعين لتقديم التصريح عن الذمة المالية وما يجب ان يشمله هذا التصريح وشموله التصريح عن الذمة المالية للازواج والاولاد القص”.

وأقرت اللجنة بعض مواد الاقتراح المذكور بعد ان ادخلت تعديلات على قسم منها. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.