توقيف سوري لإنتمائه لتنظيم إرهابي في بعلبك

محلياتالأربعاء 10 أيار 2017 توقيف سوري لإنتمائه لتنظيم إرهابي في بعلبكأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ان دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية تمكنت بالتعاون والتنسيق مع مديرية جبل لبنان الاقليمية، من توقيف السوري (جمال ر.) للإشتباه بإنتمائه الى تنظيم إرهابي، وبنتيجة التحقيق معه إعترف بأنه شارك مع عدّة مجموعات ارهابية تابعة لجبهة النصرة بالهجوم على جُرد نحلة. وقد تمّ توقيفه بناءً لإشارة مفوض الحكومة وتسليمه الى النيابة العامة العسكرية بواسطة مديرية المخابرات في الجيش.كلمات مفتاحية:توقيفالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية