توقيف سوري لإنتمائه لتنظيم إرهابي في بعلبك

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ان دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية تمكنت بالتعاون والتنسيق مع مديرية جبل لبنان الاقليمية، من توقيف السوري (جمال ر.) للإشتباه بإنتمائه الى تنظيم إرهابي، وبنتيجة التحقيق معه إعترف بأنه شارك مع عدّة مجموعات ارهابية تابعة لجبهة النصرة بالهجوم على جُرد نحلة.

وقد تمّ توقيفه بناءً لإشارة مفوض الحكومة وتسليمه الى النيابة العامة العسكرية بواسطة مديرية المخابرات في الجيش.