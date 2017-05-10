المطران مطر: مشروع قانون النسبية مع 15 دائرة إتُفق عليه في بكركي

لفت رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر إلى انه سيكون هناك موقف وطني اليوم في مجلس المطارنة.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، أشار المطران مطر الى اننا نريد قانوناً جديداً يأخذ في الاعتبار هواجس الجميع، موضحاً ان مشروع قانون النسبية مع 15 دائرة تم الاتفاق عليه في بكركي لأنه يبدد هواجس جميع الناس.

واعتبر أن اتفاق الطائف لا ينص على إنشاء مجلس للشيوخ في هذا الوضع.