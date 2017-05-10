الصين هنأت الرئيس الكوري الجنوبي الجديد بإنتخابه

هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-إن غداة انتخابه، متعهداً “بتعزيز الثقة المتبادلة ومعالجة الخلافات بشكل سليم”.

وفاز مون وهو محام سابق في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بالرئاسة بعد فضيحة فساد في البلاد مثيرة للجدل ادت الى اقالة الرئيسة السابقة.

لكن وصوله إلى السلطة يمكن أن يعوق الحزم الذي يبديه الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية لأن مون يدعو إلى الحوار والمصالحة مع الجارة الشيوعية لتهدئة الوضع وإعادة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات.

وفي رسالة التهنئة، أكد شي أنه يولي “أهمية كبرى للعلاقات” مع سيول. والبلدان اللذان كانا خصمين خلال الحرب الكورية (1950-1953) يقيمان علاقات دبلوماسية منذ 25 عاما فقط.

وقال الرئيس الصيني :”أتمنى العمل معكم بحيث يصب تطور العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية في مصلحة البلدين والشعبين”، بحسب ما نقلت وكالة انباء الصين الجديدة.