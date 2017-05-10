لاسن: العالم بحاجة الى اتحاد اوروبي قوي

أقامت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن حفل استقبال، بمناسبة عيد الاتحاد الاوروبي في متحف سرسق – الاشرفية، حضره وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وزير التربية مروان حمادة ممثلا رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، الوزيرة السابقة أليس شبطيني ممثلة الرئيس ميشال سليمان.

بعد النشيد الوطني ونشيد الاتحاد الاوروبي، ألقت السفيرة كريستينا لاسن كلمة قالت فيها: “انه شرف كبير لي ان ارحب بكم اليوم في الاحتفال بيوم اوروبا. انها المرة الثانية التي نجتمع فيها هنا في متحف سرسق للاحتفال بيوم اوروبا الذي يصادف في 9 ايار”.

اضافت: “في هذا اليوم من العام 1950 بدأت عملية الاندماج الاوروبي حصلت امور كثيرة في لبنان وفي اوروبا منذ آخر لقاء لنا. لم تكن السنة الماضية سهلة بل كانت مليئة بالمفاجآت. بشكل عام، انا متفائلة بالنسبة للبنان ولاوروبا معا وبشكل خاص بالنسبة للعلاقات اللبنانية – الاوروبية، كما تقولون في لبنان “تفاءلوا بالخير تجدوه”.

وتابعت: “نكاد ننسى انه منذ عام تقريبا كان لبنان في خضم ازمة سياسية معقدة وفي حالة جمود بغياب رئيس للجمهورية، ولكن انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة على يد رئيس الوزراء سعد الحريري اعاد الحياة الى لبنان، خصوصا مع اطلاق حكومة طموحة ذات مشروع واعد. هذا لا يعني ان الامور سوف تتم بسهولة اذ يبقى على لبنان إتمام الانتخابات النيابية بعد الاتفاق على قانون انتخابات”.

وقالت: “اما اوروبا، فقد تعرضت لعدد من الاعتداءات الارهابية ولكن الجهود التي يتم بذلها لمحاربة الارهاب قد بدأت تظهر. واجهت اوروبا ايضا مشكلة غير متوقعة وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ما دفع الناس داخل وخارج اوروبا للظن بأن هذه هي بداية النهاية للاتحاد الاوروبي. دعوني اقول لكم بكل وضوح، لا اظن ان ذلك صحيح ان انتخاب رئيس فرنسي جديد مساند جدا لاوروبا هو الدليل القاطع على ذلك. مر الاتحاد الاوروبي بأزمات كثيرة في السنوات ال 6 الاخيرة وفي كل مرة تمكنا من الخروج من الازمات بقوة اكبر”.

وأكدت “ان العالم بحاجة الى اتحاد اوروبي قوي للتعاون معه في مختلف المجالات منها الاقتصاد والامن والشؤون الانسانية والتطور والتغيير المناخي والسياسات الخارجية”.

وختمت، مؤكدة ان “لبنان بلد اساسي بالنسبة لنا في المعضلة وهو بلد نتشارك معه القيم ذاتها، ونحن اليوم نعمل مع الحكومة الجديدة على تعزيز العلاقات اللبنانية – الاوروبية وتحقيق التطور الاقتصاد والعمل على محاربة الارهاب وخلق فرص عمل ومحاربة الفساد”.

وحضر الحفل الوزراء: الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، دولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، الثقافة غطاس خوري، الاتصالات جمال الجراح، الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، والنواب: غسان مخيبر، ياسين جابر، هنري حلو، روبير غانم، احمد فتفت، فريد الياس الخازن، محمد قباني، جيلبرت زوين، الوزير السابق سجعان قزي، النائب السابق مصباح الاحدب، نايلة معوض، اللواء جورج قرعة ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، العميد نبيل عقيقي ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، العقيد جوني صيصة ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، العقيد يوسف الشدياق ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، راعي ابرشية دير الاحمر للمطارنة المطران حنا رحمة، نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي الدكتور انطوان حداد، العميد شامل رومز وزوجته كلودين وحشد من السفراء والقناصل والشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.