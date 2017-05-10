ترامب يستقبل لافروف اليوم في البيت الأبيض

اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيستقبل الاربعاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لإجراء محادثات في المكتب البيضوي، في لقاء هو الأعلى مستوى بين ترامب ومسؤول روسي منذ وصوله الى السلطة.

ويجتمع لافروف أيضاً مع نظيره الاميركي ريكس تيلرسون في واشنطن حيث سيسعى للحصول على دعم أميركي لخطة إقامة مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا.

وإضافة الى الملف السوري وملفات اخرى تشكل مصدر توتر بين واشنطن وموسكو، فإن هذه اللقاءات ستتم في اجواء سياسية مشحونة في الولايات المتحدة، اذ انها ستعقد بعد ساعات على قرار الرئيس الاميركي اقالة مدير الاف بي آي جيمس كومي الذي يحقق في صلات محتملة بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية.

والاتهامات الموجهة الى روسيا بالتدخل في الانتخابات الاميركية تسمم بداية عهد الرئيس ترامب. ففي نهاية اذار اعلن كومي امام لجنة في الكونغرس ان اجهزته تحقق في تواطؤ محتمل بين مقربين من ترامب والروس، وهو امر رفضه ترامب. لكنّ الاقالة المفاجئة لكومي الثلاثاء دفعت خصوم ترامب السياسيين الى اتهامه مباشرة بأنه يسعى الى خنق هذه القضية.