كهرباء لبنان: البدء بأعمال نفخ البخار في المجموعة الثانية في معمل الزوق

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، انه “في إطار التحضيرات الجارية لا سيما صيانة مجموعات الإنتاج لتكون بكامل جهوزيتها لوضعها على الشبكة خلال فصل الصيف، نحيط المواطنين علما أنه، وبعد انتهاء أعمال الصيانة على المجموعة الثانية في معمل الزوق الحراري وقرب إعادة وضعها في الخدمة، بدأت أعمال نفخ البخار في قساطل مرجل المجموعة يوم امس الثلاثاء الواقع فيه 9/5/2017 وتستمر لأسبوعين، من الساعة الثامنة صباحا ولغاية السابعة مساء، الأمر الذي سيؤدي إلى صدور أصوات بصورة متقطعة طوال الفترة المذكورة”.