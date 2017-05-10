يفتتح وزير الاتصالات جمال الجراح معرض سمارتكس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد ظهر غد الخميس في الفوروم دو بيروت والذي سيستمر حتى يوم الاحد، بمشاركة رسمية وبحضور رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والمعنيين بهذا القطاع.

هذا المعرض الذي يطلقه رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات في لبنان ايلي رزق، هو الاول من نوعه في لبنان بمشاركة اكثر من 85 شركة لبنانية وعالمية رائدة في عالم الاتصالات والمعلومات.

وتكمن اهمية المعرض في نوعية الشركات المشاركة والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشباب اللبنانيين الموهوبين على هذا الصعيد خصوصاً في ما يتعلق باختراع التطبيقات الذكية الى جانب تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة… بما يؤدي الى تعزيز الطاقات اللبنانية الشابة وتنمية صناعة التطبيقات الالكترونية الذكية، بعبارة اخرى افساح المجال امام المواهب اللبنانية على هذا الصعيد.

ويشير رئيس مجلس ادارة شركة “مايس ليبانون” التي نظمت هذا المعرض إيلي رزق الى ان “سمارتكس” ستسهم في احياء الصورة الحقيقية عن لبنان بعدما تعرضت لتشويه كبير وخطير على مختلف المستويات.

ويشير لموقع “القوات اللبنانية” الى أن “سمارتكس” سيقدم اول نموذج من نوعه على مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عالم التكنولوجيا والاتصالات، الأمر الذي سيشجع على اطلاق استثمارات جديدة وواعدة ما سيخلق فرص عمل كثيرة ليس في بيروت فقط، انما على سائر الاراضي اللبنانية خصوصاً تلك النائية والجبلية.

هذا النوع من الاستثمارات والمبادرات برأي رزق يؤدي حكماً الى ما يمكن القول فيه انه هجرة الأدمغة المعاكسة، أي إبقاء الكفاءات اللبنانية في وطنها الام ومساعدتها على تفجير إبداعها وطاقاتها والاستفادة منها في لبنان وتصديرها الى الخارج بما يرفع من مستوى الانتاج ومعدل النمو وبما يسهم في تطوير الاقتصاد الذكي والرقمي.

رزق يؤكد ان هذا السعي يصب حكماً في تعزيز العولمة والحوكمة والحكومة الالكترونية وهو ما يتضمنه البرنامج الرائد الذي اطلقه حزب “القوات اللبنانية” والذي يهدف الى التخفيف من الفساد والهدر والى تحسين ايرادات الدولة وانتاجيتها على حد سواء.