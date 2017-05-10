سعيد: للعودة للدستور والطائف الذي اعطانا المناصفة وحصرية السلاح بيد الدولة

اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان “حزب الله” يقرأ الأحداث في ظل ما يجري في المنطقة من الخارج الى الداخل ويحاول ان يبني في لبنان دولة صديقة لمصالحه لكي يحمي نفسه .

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، لفت سعيد الى ان الرئيس دونالد ترامب يزور السعودية ويحضر له مؤتمر عربي اسلامي من اجل مقايضة تفاهم بينه وبين المسلمين حول موضوع محاصرة الارهاب في العالم الاسلامي والعالم العربي مقابل فصل صورة الدين عن الارهاب، وحشود اردنية على الحدود الاردنية السورية للتأكيد ان الاردن تستطيع حماية نفسها بجيشها الشرعي وهذا ما يدفع “حزب الله” الى إجراء قراءة في تراجع النفوذ الايراني لمصلحة النفوذ العربي والسعي الى التعويض عن خسائره في لبنان من خلال دفع كل القوى السياسية اليوم الى التسليم بمبدأ النسبية وكذلك بات أمر الدوائر تفصيلياً بعدما أمن لنفسه الغالبية في طائفته والاختراق السياسي في الطوائف الأخرى.

وأوضح سعيد ان لا قطيعة بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، داعياً أصحاب كل المصلحة الوطنية الى تأسيس هيئة وطنية لضمان مصالحة الجبل مهما كانت الترددات السياسية فالبطريرك مارنصرالله بطرس صفير قام بزيارة تاريخية عام 2000 ومن الضروري عقد مؤتمر من وقت الى آخر من اجل حل المشاكل العالقة بعد المصالحة الأمر الذي يضمن تطويرها.

واستبعد سعيد امكانية نقل المقاعد النيابية من دائرة الى اخرى داعيا الى العودة للدستور واتفاق الطائف الذي اعطانا المناصفة وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.