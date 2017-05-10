مصادر “الوطني الحر”: التيار مازال متمسكًا بـ”التـأهيلي”

لفتت مصادر “التيار الوطني الحر” الى أنه “التيار” ما زال متمسكاً بـ”التأهيلي”، لأنه لمصلحة كل اللبنانيين وكل الطوائف، ولا يوجد غيره، وعندما تطرح أي صيغة اخرى مستعدون للنقاش.

وسألت المصادر أين طروحات الآخرين الجدية؟ يريدون تعطيل كل شيء حتى الكهرباء الى الموازنة، وسألت المصادر “هل طروحات الاخرين تنطلق من اسس وطنية ام طائفية”، ليس المهم التمسك بحقوق الطوائف او بحق الطائفة المسيحية بل الخطورة تكمن في الممارسة الطائفية الموجودة عند البعض.