“المستقبل”: للتوصل إلى قانون توافقي للانتخاب يجنب البلاد الوقوع في الفراغ بمجلس النواب

أشارت كتلة “المستقبل” الى “أهمية التوصل الى صيغة قانون جديد للانتخاب”، مؤكدة على أهمية التوصل إلى صيغة قانون جديد للانتخاب يكون حصيلة للتوافق الوطني عليه، وذلك بما يجنب البلاد المشكلة الخطيرة المتمثلة بالوقوع بحالة الفراغ في المؤسسة الدستورية الأم، والتي هي مجلس النواب بما قد يطيح بما تبقى من استقرار ينعم به لبنان.

وقالت بعد اجتماعها في “بيت الوسط”: “إن طبيعة ودقة الظروف الداخلية التي تمر بها البلاد على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي ومعيشي، فضلا عن طبيعة وحساسية الظروف والتطورات التي تعصف بالمنطقة العربية، تنذر بأزمات كبيرة وخطيرة لها تأثيراتها وتداعياتها السلبية على لبنان. إن هذه التطورات بمجموعها توجب التحسب إلى هذه المخاطر وبالتالي تتطلب مبادرة لبنان واللبنانيين إلى التنبه والحرص على أهمية التوصل إلى قانون الانتخاب العتيد عن طريق التوافق وذلك من أجل النأي بلبنان عما تحمله تلك التطورات والصدمات القاسية الناتجة عنها من تأثيرات سلبية على لبنان وعلى أوضاعه الداخلية”.

واستنكرت الكتلة “استنكارا شديدا الجرائم المتنقلة وفي أكثر من منطقة في لبنان وذلك بسبب تفشي ظاهرة السلاح غير الشرعي واستسهال أولئك المسلحين اللجوء إلى استعماله، ومن ذلك الجريمة البشعة الأخيرة التي أودت بحياة الشابة سارة سليمان في زحلة نتيجة شجار بسيط. ان الحالة الراهنة التي تعم البلاد من انتشار للسلاح بين الناس والاستعداد من قبل حملته لاستخدامه لأتفه الأسباب ما هو الا نتيجة لاضمحلال صورة الدولة وهيبتها وسلطتها نتيجة للاستقواء على القانون والنظام من اولئك المسلحين من من يدعمهم ويقف وراءهم”.

واكدت كما “الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني يتضامنون مع سكان وتجار منطقة برج البراجنة الذين نفذوا اضرابا واعتصاما احتجاجيا ضد التجاوزات والاشتباكات التي تشهدها تلك المنطقة من ممارسات مرفوضة من قبل العصابات المسلحة المحمية التي تعيث في الارض فسادا وارهابا للناس في الضاحية الجنوبية لبيروت”، وطلبت من “الحكومة وأجهزتها الأمنية القبض على المجرم الذي تسبب بمقتل الشابة سارة سليمان ظلما وعدوانا”.