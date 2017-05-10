إجتماع في وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة أنشطة “حزب الله” الإرهابية

(تعريب صوفي شماص)

استضافت وزارة الخزانة الأميركية في أيار 2017 الاجتماع الرابع لفريق تنسيق إنفاذ القانون المتخصص في مكافحة أنشطة “حزب الله” غير المشروعة والإرهابية.

شارك في اجتماع فريق تنسيق إنفاذ القانون واضعو سياسات مكافحة الإرهاب ومطبّقيها في أكثر من 20 حكومة، من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، أوروبا، إفريقيا، جنوب شرق آسيا، وأميركا الشمالية، إلى جانب اليوروبول والإنتربول، حيث ركز المجتمعون على أنشطة “حزب الله” الإرهابية والإجرامية المتصلة بالتمويل، وناقشوا كيفية استخدام إنفاذ القانون والأدوات المالية بشكل أكثر فعالية للتصدي لهذه التهديدات.

نائب الأمين العام المساعد لقسم “التمويل الإرهابي” جنيفر فاولر أشار الى أن فريق تنسيق إنفاذ القانون هو منصة فريدة تزخر بخبرة وقدرة الشركاء المهمين في جميع أنحاء العالم، لمواجهة التهديد الذي يشكله “حزب الله”، مؤكداً مواصلة العمل داخل فريق تنسيق إنفاذ القانون للتعاون وتبادل المعلومات، ووضع استراتيجيات لعرقلة الأنشطة المالية والدعم لـ”حزب الله”.

كما شارك في الاجتماع، إضافة إلى وزارة الخزانة الأميركية، مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفدرالي، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ووزارة الأمن الداخلي، حيث ناقشت الحكومات المشاركة سبل تعزيز التعاون الدولي ضد أنشطة “حزب الله” الإرهابية وغير المشروعة.

وسيعقد فريق تنسيق إنفاذ القانون، الذي أنشئ في العام 2014، اجتماعه الخامس في أواخر العام 2017.