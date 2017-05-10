ماتيس: واشنطن ستبدد قلق تركيا بشأن تزويد أكراد سوريا بالاسلحة

أعلن وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس، الأربعاء، ان الولايات المتحدة “ستبدد قلق” تركيا في شأن قرار بلاده تزويد المقاتلين الاكراد الاسلحة والذين تعتبرهم انقرة انهم “ارهابيون”.

وأكّد خلال مؤتمر صحافي في ليتوانيا “العمل بشكل وثيق مع تركيا لتعزيز أمنها على الحدود الجنوبية”.

وأضاف: “نجري مباحثات منفتحة جدا حول الخيارات وسنعمل معا لتبديد القلق. لست قلقا بتاتا شأن حلف شمال الاطلسي والعلاقات بين بلدينا”.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وافق أمس على تسليم اسلحة للمقاتلين الاكراد في وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب بانها “امتداد في سوريا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي” الذي بدأ تمرداً مسلحاً ضد السلطات التركية منذ 1984 وتعتبره انقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة “ارهابية”.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي اليوم ان “تسليم وحدات حماية الشعب الكردية أسلحة غير مقبول”، وهو اول رد فعل يصدر عن مسؤول تركي على القرار الاميركي.

وأضاف: “نأمل في أن تضع الادارة الأميركية حدا لهذا الخطأ”.