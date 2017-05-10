الناتو ينظر في زيادة أعداد قواته في أفغانستان

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتينبيرغ الأربعاء أن قمة الحلف المقبلة ستبحث زيادة عدد أفراد بعثة الناتو في أفغانستان.

وصرّح ستولتينبيرغ للصحفيين في لندن :”صدر طلب من قياداتنا العسكرية بزيادة قوات الناتو غير القتالية في أفغانستان إلى بضعة آلاف، لكن ذلك يجب أن تؤمنه جميع الدول الأعضاء في الحلف”، مشيرا إلى أن هذه المسألة سيتم بحثها تفصيليا في قمة الناتو المقرر عقدها في 25 أيار.

وعبّر الأمين العام لحلف الناتو عن يقينه بأن أفضل سلاح لمحاربة الإرهاب يتمثل في “تدريب القوات المحلية حتى تتمكن من محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في بلادها”، مضيفا أن الحلف ينشط في أفغانستان بشكل خاص في محاربة الإرهاب.

وكان أعلن في وقت سابق أن حلف شمال الأطلسي التمس من بريطانيا أن تنظر في إمكانية زيادة عدد قواتها في أفغانستان، وسيلتقي الأمين العام للحلف في لندن اليوم برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وتتواجد بعثة حلف الناتو “المساندة الحازمة” في أفغانستان منذ 1 كانون الثاني 2015، وبحسب الاتفاق الثنائي بين الناتو وأفغانستان، فتعداد عسكريي الحلف الموجودين في البلاد يبلغ نحو 12 ألفا، يتولون مهام التدريب وتقديم الاستشارات لأجهزة الأمن والقوات المسلحة الأفغانية، وتوصف هذه البعثة بأنها غير قتالية.