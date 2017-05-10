الكرملين: إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي قضية داخلية

اعتبر الكرملين أن اقالة الرئيس دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي الاميركي “اف.بي.آي” جيمس كومي، “قضية داخلية”، معبرا عن أمله “في الا يترك ذلك أثرا” على العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنها قضية داخلية تماما للولايات المتحدة، قرار سيادي اتخذه الرئيس الاميركي وليس له ولا يمكن ان يكون له اي علاقة بروسيا.

وأثار قرار ترامب موجة انتقادات واسعة أمس في واشنطن، في حين ان ال”أف.بي.آي” مكلف خصوصا التحقيق في “روابط محتملة” بين فريق حملة دونالد ترامب وروسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وأمل بيسكوف ردا على سؤال عن التداعيات المحتملة لهذا القرار على العلاقات بين البلدين في ألا يترك أي اثر على العلاقات الروسية -الاميركية.

وتأتي هذه الاقالة المفاجئة التي حصلت مرة واحدة فقط في تاريخ الـ”اف بي آي”، فيما يستقبل الرئيس ترامب اليوم في البيت الابيض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.