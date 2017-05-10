لافروف في واشنطن

عربيا ودولياالأربعاء 10 أيار 2017 لافروف في واشنطنبدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لقاء الاربعاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث ملفي سوريا واوكرانيا وسط العاصفة السياسية التي اعادت مسألة التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الاميركية السنة الماضية الى الواجهة مجددا.رحّب تيلرسون للصحافيين بوزير الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية، معبّرا عن تقديره لقيامه بزيارة واشنطن للتمكن من مواصلة الحوار وتبادل وجهات النظر الذي بدأ في موسكو. وسيستقبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب لافروف لاحقا.كلمات مفتاحية:لافروفالمصدر: وكالات