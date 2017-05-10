لافروف في واشنطن

بدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لقاء الاربعاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث ملفي سوريا واوكرانيا وسط العاصفة السياسية التي اعادت مسألة التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الاميركية السنة الماضية الى الواجهة مجددا.

رحّب تيلرسون للصحافيين بوزير الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية، معبّرا عن تقديره لقيامه بزيارة واشنطن للتمكن من مواصلة الحوار وتبادل وجهات النظر الذي بدأ في موسكو.

وسيستقبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب لافروف لاحقا.