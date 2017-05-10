وزير معارض استقدام البواخر: كلفة إنشاء معملي إنتاج كهرباء أقل من استئجار البواخر

قال وزير معارض استقدام البواخر لصحيفة “الحياة”: “بما أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل يتحدث عن الشفافية، ما الحرج في أن يأتي بها إلى مجلس الوزراء، ويكون بذلك انتزع براءة ذمة”.

ولفت إلى أن “كلفة إنتاج الميغاوات الواحد، ما بين 750 و800 ألف دولار، يمكن إنشاء معملين لإنتاج الكهرباء يؤمنان 2000 ميغاوات، وبكلفة أقل من استئجار البواخر لخمس سنوات”.

وقال: “إن لبنان لا يستهلك في أقصى حاجاته مهما كان الصيف حاراً أكثر من 1800 ميغاوات، ويبقى في الاحتياط 200 ميغاوات”.