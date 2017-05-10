مصدر “قواتي”: النضال المشترك بين “القوات” و”الوطني الحر” هو الذي سينتج قانوناً عادلاً

اكد مصدر في حزب “القوات اللبنانية”، ان “القوات” همها الاساسي الوصول الى تسوية تحقق التمثيل الصحيح للجميع، ونحن في “صفر” مشاكل مع “امل” والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما النضال المشترك بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هو الذي سينتج قانوناً عادلاً، وهذا التحالف هو جزء من الحراك الذي يقوده الرئيس سعد الحريري اليوم لانتاج قانون جديد، وهذا التحالف هو من اسقط التمديد.

واكد المصدر القواتي لـ”الديار”، على الانفتاح على مبادرة بري، ونرى في هذه المبادرة مصلحة وطنية والتي تقوم على التزاوج بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب على اساس النسبية، ومبادرة بري فيها مصلحة وطنية اذا اتفقنا على كل التفاصيل، واضاف: نحن مع النسبية الكاملة على 15 دائرة مع صوت تفضيلي بالقضاء وبالطائفة مع مجلس شيوخ ومجلس نواب تكرس فيها المناصفة الحقيقية.

تابع: “اذا كانت الظروف غير مهيأة، لولادة مجلس الشيوخ فنحن مع النسبية الكاملة على اساس 15 دائرة وليس 13 دائرة”. وعن سبب تراجع “القوات” عن رفضها للنسبية الكاملة يقول: “نحن كنا ضد النسبية الكاملة حتى موقف سماحة السيد حسن نصرالله الذي تراجع في خطابه الاخير عن النسبية الكاملة على اساس الدائرة الواحدة او الدوائر الخمس، وهذه ديموقراطية عددية”، علماً ان التباين بين حركة امل والقوات حول هذا المشروع يتعلق بالصوت التفضيلي الذي يطرحه الرئيس بري على اساس المحافظة، فيما القوات تريده على اساس القضاء بالطائفة.