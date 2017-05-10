المشنوق التقى وزير الدفاع التركي واستقبل رؤساء وفود الشرطة العربية

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: “كلما أكدنا على عروبتنا وهويتنا أصبحنا أكثر قدرة على مواجهة المشاريع الإقليمية الغريبة عن مجتمعاتنا”. ورأى أن “مشاركة 17 وفدا عربيا في بطولة الشرطة العربية للرماية بالمسدس التي استضافها لبنان تشكل إعلانا جديا لهذه العروبة ورسالة ثقة بلبنان وأمنه واستقراره”.

كلام المشنوق جاء خلال استقبله رؤساء الوفود الـ17 المشاركة في بطولة الشرطة العربية للرماية بالمسدس التي اقيمت في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبيه، بحضور رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة العميد خالد بن حمد العطية.

وأضاف المشنوق: “لا أريد الترحيب بكم لأننا نعتبر انكم في بلدكم وحضوركم بيننا يساعد لبنان ويدعم العلاقات اللبنانية – العربية ويشجع العرب على المجيء الى لبنان لأنه يعطي الدليل على ان الوضع الامني ممسوك”، متمنيّاً عليهم ينقلوا الى بلادهم وشعوبهم رسالة اطمئنان ومحبة واستمرار المودة”.

وتابع: “يهمنا أن نؤكد على عروبة لبنان وحضوركم اعلان جدي عن هذه العروبة. وكلما أكدنا على العروبة وتمسكنا بهذه الهوية، فإن ذلك يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة المشاريع الاقليمية الغريبة عن مجتمعاتنا”.

وكان وزير الداخلية والبلديات التقى أمس في اسطنبول وزير الدفاع التركي فكري إشيق، على هامش المعرض الثالث عشر للصناعات الدفاعية الذي شارك فيه المشنوق على رأس وفد ضم مستشاريه العميد منير شعبان والعميد فارس فارس وماهر ابو الخدود. وقد بحث الوزيران اللبناني والتركي في علاقات التعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين اضافة الى عرض تطورات الأوضاع في المنطقة.