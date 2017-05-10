بالصور: “مديار” في ديارنا.. لقاء يسلّط الضوء على أهمية المشروع

استقبلت مديار يوم الأحد الماضي في السابع من أيار رئيس غرفة استراليا ولبنان للتجارة والصناعة السيد فادي الذوقي وعدد كبير من أعضاء الغرفة في مكاتب المشروع ، بحضور نخبة من فعاليات المنطقة ورؤساء البلديات.

تخلّل اللقاء مقدّمة تعريف عن مديار مسلّطًا الضوء على أهمية المشروع وما يقدمه لخدمة الإستثمار في لبنان بالإضافة إلى الخدمات الجديدة والمتنوعة التي سيقدمها المشروع. وتلت المقدمة مأدبة غداء أقامتها الشّركة في النادي المخصص للمشروع على شرف الحاضرين.