رسالة من كاسترو الى عون… وأسماء رئاسة “تلفزيون لبنان” بينه وبين الرياشي

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة من الرئيس الكوبي راوول كاسترو نقلها اليه نائب وزير الخارجية كوبا مارسيلينو غونزاليس أكد فيها “العلاقات التي تجمع بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة”. وجدد “وقوف كوبا إلى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية”.

عون حمّل عونزاليس تحياته إلى الرئيس كاسترو وتأكيده “عمق العلاقات بين البلدين ودور المتحدرين من اصل لبناني”.

وعرض رئيس الجمهورية مع وزير الإعلام ملحم الرياشي الأوضاع العامة وعمل وزارته. وخلال اللقاء، اطلع الرياشي الرئيس عون على أسماء المرشحين الثلاثة الذين قبلت اللجنة التي شكلت طلباتهم لمنصب رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ”تلفزيون لبنان”.

واستقبل عون النائب بطرس حرب الذي شكره على تعزيته بشقيقه، وكانت مناسبة لتداول الأوضاع العامة وإجراء جولة أفق.