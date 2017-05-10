اعتقال داعشيين في المغرب

أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، توقيف ستة أشخاص موالين لتنظيم “داعش”، كانوا يعتزمون شن هجمات على “بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق حكومية”.

وأوضح بيان للداخلية المغربية، أن الأشخاص الذي اعتقلوا في 9 و10 أيار الجاري، كانوا ينشطون في مدن عدة من البلاد؛ هي الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش وآسفي.

وبحسب البيان نفسه، فإن البحث الأولي أظهر انخراط الموقوفين في أعمال ترويجية لـ”داعش”، كما أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق حكومية بعدد من مدن المغرب.

وأعلن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمخابرات الداخلية، إحباط أكثر من خلية إرهابية بالبلاد، كما أشار إلى أن بعضها كان يحضر لهجمات في البلاد.

وتسعى السلطات في المغرب إلى الحؤول دون حصول اختراق إرهابي للبلاد، لاسيما في ظل الفوضى الليبية، ووجود أكثر من ألفي مغربي في صفوف “داعش” بحسب الداخلية المغربية.