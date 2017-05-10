برّي: من قانونِ الـ60 الى قانونٍ طائفيٍ فاللعب بالطائفية لا يعني أنَّ الطوائفَ لعبة

صرّح رئيس مجلس النواب نبيه بري انه ليس المطلوب الإنتقال من سجنٍ سيئٍ الى سجنٍ أسوأ.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “من قانونِ الستين الى قانونٍ طائفيٍ فاللعب بالطائفية لا يعني أنَّ الطوائفَ لعبة”.

ودعا بري في لقاء الأربعاء للتمسك بالثوابت الوطنية والمقاربة الوطنية في التعاطي مع قانون الانتخاب”، واكد انه لن يكون أبدا مع أي مقاربة طائفية للقانون الجديد.

واضاف: “أحذر مما يدور حولنا من مخاطر، وللابتعاد عن بث الروح الطائفية وللتمسك بالمبادئ الوطنية”.

واشار النواب بعد لقاء الأربعاء الى ان بري سيؤجل جلسة 15 أيار إذا لم يكن هناك اتفاق على اقتراح قانون انتخاب للتصويت عليه في مجلس النواب.