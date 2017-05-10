اللواء عثمان يسلم الفائزين كؤوس بطولة الشرطة العربية للرماية بالمسدس ولبنان في المراكز الأولى

اختتمت بطولة الشرطة العربية للرماية التكتيّة الأربعاء بحضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والتي نظمتها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وأشرف عليها الإتحاد الرياضي العربي للشرطة والإتحاد اللبناني للرماية، بمشاركة 16 دولة عربية إضافة الى لبنان هي: فرق المشاركة من الدول العربية التالية: الاردن، تونس، الجزائر، العراق، فلسطين، السعودية، سلطنة عمان، السودان، العراق، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب وموريتانيا.

وقدم اللواء عثمان كؤوس البطولة على الفائزين الرماة بصفة فردية، وعلى الفرق الممثلة لدولها، وتميز لبنان ذكوراً وإناثاً في تحقيق نتائج لافتة.

وجاءت نتيجة الفرق على الشكل التالي:

أولاً : رماية الدقة عند الرجال: حل لبنان في المركز الاول، والمملكة العربية السعودية في المركز الثاني، ودولة قطر في المركز الثالث.

رماية الدقة عند السيدات: حلت المملكة الاردنية الهاشمية في المركز الاول، ودولة الكويت في المركز الثاني، وحلت سلطنة عمان في المركز الثالث.

ثانياً : رماية تكتية عند الرجال: حل لبنان في المركز الاول، ودولة الكويت في المركز الثاني، وجمهورية مصر العربية في المركز الثالث.

رماية تكتية عند السيدات: حل لبنان في المركز الاول، وسلطنة عمان في المركز الثاني، ودولة الكويت في المركز الثالث.

وألقى اللواء عماد عثمان كلمة للمناسبة، هنأ فيها الفرق الفائزة مثنياً على الروح الرياضية التي تحلوا بها، وأكد على أهمية الدقة في التهديف والتصويب في أثناء استخدام السلاح في المكان المناسب لحماية وحفظ امن المواطنين وممتلكاتهم، وليس في المكان الخطأ، كالإبتهاج حيث من شانه ان يؤدي الى قتل الناس الأبرياء وإرهابهم وسنكون بالمرصاد لمن يهدد أمن المجتمع.

وفي الختام اجتمع اللواء عماد عثمان بقادة وضباط وحدة القوى السيارة وهنأهم على دورهم وعملهم المحوري في الحفاظ على الامن والنظام على جميع الاراضي اللبنانية، ثم أعطاهم التوجيهات اللازمة.