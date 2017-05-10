بو عاصي: هدف اجتماع اللجنة الوزارية حلقة الوصلِ بين اللجان المصغّرة ومجلس الوزراء

أخبار حزبيةالأربعاء 10 أيار 2017 بو عاصي: هدف اجتماع اللجنة الوزارية حلقة الوصلِ بين اللجان المصغّرة ومجلس الوزراءقال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي لـ”الجمهورية”: “إنّ هدف اجتماع اللجنة الوزارية هو حلقة الوصلِ بين اللجان المصغّرة ومجلس الوزراء، وأضاء على اهمّية إنتاج قانون جديد حتى لا نصل الى الفراغ أو التمديد أو نعود الى الستين. ولتفادي هذه الخيارات السيئة الثلاثة يجب التوصل الى قانون جديد. وكانت أجواء الاجتماع إيجابية وتوافقية. وإنّ تاريخ 15 أيار ليس آخرَ المطاف، والمهم أن نصل الى تفاهم قبل 19 حزيران”. كلمات مفتاحية:بيار بو عاصيالمصدر: صحيفة الجمهورية