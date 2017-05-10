خوري: لا مفر من إجراء تسوية في قانون الانتخاب

رأى وزير الاقتصاد رائد خوري أن لا مفر من إجراء تسوية في قانون الانتخاب، مؤكداً التوصل إلى قانون انتخابي قريباً.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، لفت خوري إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل غير متمسك بأي قانون وهو مشكور لأنه يحاول طرح قوانين مختلفة للوصول إلى حل، كاشفاً انه سيسير في أي قانون عادل يتم التوافق عليه.

وأطلق خوري صرخة تضامن مع الصناعيين: “سننشئ خلية عمل بين الوزارات المعنية لحماية صناعتنا وسنتخذ تدابير لمكافحة التهريب والمزاحمة”.

واستغرب خوري الهجوم على الوزير سيزار ابي خليل، معتبراً انه قدم خطة متكاملة توفر على الدولة وتؤمن الكهرباء لأن كل شهر تأخير يكلف الدولة 150 مليون دولار.