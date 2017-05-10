حراك المتعاقدين الثانويين: للتحرك الخميس للمطالبة بتوقيع قرار تأمين المستحقات

طلب حراك المتعاقدين الثانويين في بيان من المتعاقدين، الاستعداد للتحرك امام القصر الحكومي ونصب الخيم لحث الوزراء على القيام بواجباتهم الوطنية المغيبة تجاه المتعاقدين.

ودان الحراك صمت الوزراء وتراجعهم عن أداء مسؤولياتهم الوطنية تجاه المتعاقد والمواطن والوطن.

واستغرب منسق الحراك حمزة منصور الصمت حيال مستحقات المتعاقدين، مطالبا بضرورة توقيع قرار تأمين المستحقات غدا تحت طائلة المسؤوليات الوطنية والالتزامات الاخلاقية.