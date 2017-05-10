جولة للمدير العام ورئيس المجلس الأعلى للجمارك على طرق التهريب بقاعا وشمالا

محلياتالأربعاء 10 أيار 2017 جولة للمدير العام ورئيس المجلس الأعلى للجمارك على طرق التهريب بقاعا وشمالابدأ المدير العام للجمارك بدري ضاهر ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي جولة على طرق التهريب في منطقتي الهرمل والقاع وأكروم في الشمال.استهلت الجولة في رئاسة اقليم البقاع في الجمارك في شتورا، وقال طفيلي:” هذه اول زيارة خارج منطقة بيروت لبنان لان منطقة البقاع هي منطقة التهريب الاوسع في لبنان لان هناك حدودا واسعة مع الحدود السورية مما يسهل عملية التهريب اكثر من اي منطقة أخرى بدءا من القاع واكروم وصولا الى عكار وهدف الزيارة هو الاطلاع على ثغرات التهريب وتركيب الحواجز بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وفوج الحدود البرية في الجيش اللبناني”. بدوره قال ضاهر: “عطفا على الخطة التي وضعتها الجمارك لمكافحة التهريب لحظت بشكل اكبر في البقاع نظرا للحدود المشتركة مع سوريا”، مشيرا إلى أن “هناك خطة لتوسيع نقطة المصنع بالتزامن مع الاعمال الجارية على الاوتوستراد العربي”.كلمات مفتاحية:التهريبالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام