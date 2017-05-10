254 ألف دولار لتحديث مراحيض في متنزه أميركي

بعد ثلاثة أشهر من أعمال إعادة التأهيل بكلفة بلغت 254 ألف دولار، فُتحت المراحيض العامة الأكثر أناقة في نيويورك أمام زوار متنزه “براينت بارك”، مع موسيقى كلاسيكية ولوحات معلقة على الجدران وأزهار طبيعية.

وينتظر أن يستخدم ثلاثة آلاف شخص يومياً كمعدل وسطي هذه المراحيض الواقعة قرب تايمز سكوير، أي أكثر من مليون شخص سنوياً.

وقد استقدم البلاط الذي يغطي الجدران من أوروبا على ما أوضح دان بييدرمان مؤسس منظمة “براينت بارك كوربوريشن” التي تدير الحديقة وهي منظمة غير ربحية.

ويسمح إيجار الفسحة المركزية لمناسبات معينة والامتيازات ولاسيما في مطعم المتنزه وعقود الرعاية المختلفة لهذه المنظمة بالحصول على ميزانية سنوية تزيد عن عشرة ملايين دولار.

وتبلغ ميزانية تشغيل المراحيض في المتنزه التي يتواجد فيها موظفان من الساعة السادسة صباحاً الى منتصف الليل، 271 ألف دولار في السنة.

ويمنع ترك البقشيش لهما كما يحظر التدخين والبصق وفرك الأسنان وغسل الثياب أو تجاوز طابور الانتظار على ما جاء في النظام الداخلي لهذه المراحيض.

وقالت انطوانيت سمالز التي تستقبل الزوار منذ أكثر من ست سنوات إن الناس لا يريدون الخروج منها” بعد دخولهم.

وأوضحت أن البعض يقول لي إن هذه المراحيض أنظف حتى من مرحاضهم في المنزل.