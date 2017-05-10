مصير عاملي “صوت لبنان” الأشرفية في مهب الريح!

أشار نادي الصحافة الى أن عدداً من الزملاء العاملين في إذاعة “صوت لبنان” – الأشرفية، تبلغوا قرار صرفهم من الخدمة بذريعة الوضع المالي الذي تمر به الإذاعة علماً أن بعض هؤلاء الزملاء أمضى عشرات السنوات فيها وبرواتب متهاودة.

وأضاف البيان الصادر عن نادي الصحافة: “إن نادي الصحافة إذ يبدي تفهمه لما تمر به كل المؤسسات الإعلامية من الناحية المادية، يدعو هذه المؤسسات إلى اتخاذ التدابير التي تحفظ للعاملين فيها لقمة عيشهم خارج إطار الصرف من الخدمة، بل من خلال إيجاد سبل للتمويل ومحاولة التفاهم مع السلطات الرسمية على تدابير تكفل لهذه المؤسسات المساعدة المالية والاستمرار في عملها”.

ويشدد نادي الصحافة على أنه إن لم يكن بالإمكان العودة عن قرارات الصرف في إذاعة “صوت لبنان”، فالمطلوب هو حفظ حقوق هؤلاء الزملاء ودفع تعويضاتهم وجميع مستحقاتهم كاملة داعياً وزارة العمل والجهات المعنية للتدخل في هذا الموضوع في حال حصول أي مخالفات.