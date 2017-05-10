انخفاض ملحوظ بالحرارة الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية لعامة للطيران المدني ان يكون الطقس الخميس غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (ضمن معدلاتها الموسمية) وتكون ضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة والجافة التي كانت تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا ابتداء من بعد ظهر الاربعاء.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (ضمن معدلاتها الموسمية) وتكون ضباب على المرتفعات، اما يوم الجمعة فيكون غائما جزئيا يتحول بعد الظهر إلى غائم بسحب مرتفعة ورطوبة عالية من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 24 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الارز من 12 الى 19 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

-الانقشاع جيد يسوء أحيانا على الجبال اثناء تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 75%.

-حال البحر معتدل ارتفاع الموج رارة سطح الماء 24 درجة.

-ساعة شروق الشمس 05:40 ساعة غروب الشمس:19:29