الرئيس البرازيلي الأسبق أمام قاضي مكافحة الفساد: هذه المحاكمة مهزلة

اعتبر الرئيس البرازيلي الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا امس خلال جلسة استماع تواصلت نحو خمس ساعات أمام قاضي مكافحة الفساد أن “هذه المحاكمة غير شرعية، انها مهزلة”.

ووقف لولا مرتديا ربطة عنق بالوان علم البرازيل، مدافعا عن نفسه ضد اتهامات وجهت اليه بأنه حصل على رشوة هي عبارة عن شقة من ثلاث طبقات داخل منتجع.

وفي شريط فيديو اطلعت عليه “وكالة فرانس برس”، قال لولا الذي حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010، خلال الاستجواب :”لم اطلب يوما ولم احصل على اي شقة”.

وتم اتخاذ اجراءات إمنية مشددة خلال جلسة الاستماع التي تأتي في إطار قضية قد تبدد آمال لولا بالعودة الى السلطة.