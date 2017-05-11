إعلام مجلس النواب يرد على “الجديد”: لإنهاء التحقيق قبل سفر خياط لعقد قرانها في مونت كارلو

صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب ما يلي:

طالعتانا كرمى الخياط هذا الصباح بإفتراءات وأكاذيب درجت عليها مطلقة الإتهامات في شأن حادثة إحتراق إحدى السيارات التابعة لمحطة العائلة.

إن مثل هذه الأكاذيب والأضاليل لم تعد تنطلي على أحد، وإننا نتمنى على القضاء أن يأخذ هذا الكلام بعين الإعتبار للقيام بمسؤولياته قبل أن تسافر خياط في اليومين المقبلين إلى مونت كارلو للإحتفال بعقد قرانها.