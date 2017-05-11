عناوين “المسيرة”ــ سيدنا صفير… لم يخف… قاوم

عناوين “المسيرة” – العدد 1610:

ـ ملف عن البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في عيده ال 97:

ـ سيِّدنا صفير

ـ بطريرك الإستقلال الثاني … سيد الكلام إن حكى

يوميات ناسك في صومعة بكركي…صلاة وصمت وخبز محمص

ـ كيفك سيِّدنا

ـ سمير فرنجية يتذكّر

“القوات” والبطريرك صفير وانتفاضة الاستقلال

ماذا جمع بين سمير جعجع وسمير قصير؟

ـ إفتتاحية “المسيرة”: بعد 15 أيار وقبل 20 حزيران

ـ نحن هنا: النموذج المطلوب تعميمه

ـ مؤتمر الطاقة الإغترابية بين العواطف والواقع:

مستعدون للعودة والاستثمار… ولكن!

ـ “صدمة” انتخاب إيمانويل ماكرون أيجابية

هل تُخرج فرنسا من أزماتها وترص صفوف الاتحاد الأوروبي المهدّد؟

ـ النائب فادي كرم في جولة على “قوات” سيدني ـ أستراليا (2)

نأمل التوصل الى قانون انتخاب قبل 15 أيار

ـ ألفيرا يونس… الملاك الشقيّ!

لن أشوِّه تاريخي بأعمال تافهة ونصوص سخيفة

ـ من شهداء الصحافة الى الصحافة الشهيدة

نهاية العصر الذهبي لمهنة المتاعب

ـ القربانة الاولى اليوم… أين يسوع؟

المظاهر تطغى على روحانية المناسبة

ـ النائب في البرلمان الكندي إيفا ناصيف:

أعمل على خط طيران مباشر بين لبنان وكندا

ـ حلال على فيلم “بالحلال”

جائزة موركس دور أفضل فيلم لعام 2016

ـ حلبة باكو: حلم الأذربيجانيين تحوّل حقيقة

سرعة السيارات قد تصل الى 340 كلم في الساعة

ـ آخر مشهد: ما أحلى الرجوع إليه