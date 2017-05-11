عناوين “المسيرة”ــ سيدنا صفير… لم يخف… قاوم

المسيرةالخميس 11 أيار 2017 عناوين “المسيرة”ــ سيدنا صفير… لم يخف… قاومعناوين “المسيرة” – العدد 1610:ـ ملف عن البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في عيده ال 97:ـ سيِّدنا صفيرـ بطريرك الإستقلال الثاني … سيد الكلام إن حكىيوميات ناسك في صومعة بكركي…صلاة وصمت وخبز محمصـ كيفك سيِّدناـ سمير فرنجية يتذكّر“القوات” والبطريرك صفير وانتفاضة الاستقلالماذا جمع بين سمير جعجع وسمير قصير؟ـ إفتتاحية “المسيرة”: بعد 15 أيار وقبل 20 حزيرانـ نحن هنا: النموذج المطلوب تعميمهـ مؤتمر الطاقة الإغترابية بين العواطف والواقع:مستعدون للعودة والاستثمار… ولكن!ـ “صدمة” انتخاب إيمانويل ماكرون أيجابيةهل تُخرج فرنسا من أزماتها وترص صفوف الاتحاد الأوروبي المهدّد؟ـ النائب فادي كرم في جولة على “قوات” سيدني ـ أستراليا (2)نأمل التوصل الى قانون انتخاب قبل 15 أيار ـ ألفيرا يونس… الملاك الشقيّ!لن أشوِّه تاريخي بأعمال تافهة ونصوص سخيفةـ من شهداء الصحافة الى الصحافة الشهيدةنهاية العصر الذهبي لمهنة المتاعبـ القربانة الاولى اليوم… أين يسوع؟المظاهر تطغى على روحانية المناسبةـ النائب في البرلمان الكندي إيفا ناصيف:أعمل على خط طيران مباشر بين لبنان وكنداـ حلال على فيلم “بالحلال”جائزة موركس دور أفضل فيلم لعام 2016ـ حلبة باكو: حلم الأذربيجانيين تحوّل حقيقةسرعة السيارات قد تصل الى 340 كلم في الساعةـ آخر مشهد: ما أحلى الرجوع إليهللإشتراك في “المسيرة” Online:http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected]كلمات مفتاحية:عناوين المسيرةالمصدر: المسيرة