عون والحريري توافقا على فتح دورة إستثنائية: جلسة 15 أيار قيد التسوية

أكدت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن لا جديد على صعيد قانون الإنتخاب ، والإتصالات والمشاورات تراوح مكانها، أو ربما تتراجع.

وتحدثت أوساط رسمية عن توافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب في الاول من حزيران المقبل تنتهي في ثاني ثلثاء من ت1 المقبل موعد افتتاح الدورة العادية، مقابل عدم طرح الرئيس نبيه بري اقتراح التمديد في جلسة 15 الجاري، بما يعطي مهلة 3 اشهر اضافية للتوافق على قانون الإنتخاب او اجرائها بين 19 حزيران ومنتصف ت1 المقبلين اذا تم التوافق على القانون قبل 19 حزيران المقبل.

وقد اكد الرئيس نبيه بري انه لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب في 15 الجاري، بما يلاقي الحلول الوسط التي يعمل لها الرئيس الحريري .