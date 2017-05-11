رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي: نطالب الحكومة بتكثيف اجتماعاتها لإقرار قانون جامع للانتخابات

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعاً يوم الأربعاء الواقع فيه 10/5/2017 الساعة الرابعة عصراً في مكتبها الكائن في الأونيسكو- بيروت حيث درست البنود الواردة على جدول أعمالها وخلصت إلى ما يلي:

لقد استبشر اللبنانيون خيراً بانتظام عمل المؤسسات الدستورية، حيث بنى المواطنون الآمال الكبيرة على العهد والحكومة لحل جميع المشاكل السياسية والحياتية ولكن الجميع تفاجأ وبعد فترة قصيرة جداً بعودة الطبقة السياسية الحاكمة إلى الاشتباك السياسي حول أولوية المطالب وذلك لأسباب لا تضر إلا بالوطن وشعبه. ألا يكفي هذا الوطن المعذب تعطيلاً ومناكفات؟ ألا نرى ما يحصل حولنا ونتعظ؟

لقد كان شهر آذار شهر التشريع لجهة سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء أصحاب الحق حقوقهم التي تأخرت خمس سنوات وخاصة أساتذة التعليم الثانوي عبر إعطائهم موقعهم الوظيفي وحقوقهم وإذ يتفاجأ الجميع وبعد شدة النقاش في المجلس النيابي بتأجيل الجلسة وبتراجع الاهتمام بالسلسلة والمطالب الحياتية وبالموازنة أمام قانون الانتخاب الذي نتمناه اليوم قبل الغد ولكن على قياس الوطن وليس على قياس الطوائف أو الأحزاب وهنا نقول للطبقة السياسية الحاكمة بأن المطالب الحياتية للمواطنين هي بأهمية قانون الانتخاب ليستمر الشعب بالصمود في الدفاع عن الوطن وأن قانون الانتخاب هو مهم أيضاً ونتمنى أن لا يتعطل البلد ومؤسساته من خلال قانون الانتخاب… كفى استهتاراً بمصير الوطن وشعبه واقتصاده، فعلى الحكومة إقرار القانون الجامع للانتخاب وعلى المجلس النيابي تكثيف جلساته التشريعية للتصديق على القوانين الموجودة على جدول أعماله وأولها سلسلة الرتب والرواتب التي تنصف أساتذة التعليم الثانوي وأيضاً إقرار الموازنة لينتظم العمل المالي في الدولة أما تعطيل التشريع ولأي سبب كان فهو مرفوض ويضر بالجميع وخاصة بالمؤسسات الدستورية وبسمعة البلد.

بناءً على ما تقدم تؤكد الرابطة ما يلي:

مطالبة الحكومة بتكثيف اجتماعاتها لإقرار قانون جامع للانتخابات يضمن صحة التمثيل ويرسل إلى المجلس النيابي لإقراره، وكذلك حل المشاكل الحياتية التي تعترض حياة المواطنين بعيداً عن قانون الانتخاب. مطالبة المجلس النيابي بعقد جلسة 15 آيار وذلك لأهميتها على أن يكون أول بند على جدول أعمالها مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي تتضمن الوعود التي حصلنا عليها من الرؤساء وخاصة لجهة الدرجات الست ورفع قيمة الدرجة وتعديل أرقام السلسلة لأساتذة التعليم الثانوي، ونحذر من تأجيلها أو فقدان النصاب لأن ذلك سيزيد من الازمة وسيتحمل المعطلون المسؤولية عن ذلك في صناديق الاقتراع التي يتهرب منها معظم هذه الطبقة السياسية بهدف التمديد إذا أمكن.