ترامب يبحث دعم واشنطن لكييف مع وزير خارجيتها

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الوضع في أوكرانيا مع وزير خارجيتها بافل كليمكين، حسبما أفادت سفارة أوكرانيا في واشنطن ليلة الخميس.

ونشرت السفارة على صفحتها في الفيسبوك أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبل وزير خارجية أوكرانيا بافل كليمكين في البيت الأبيض حيث ناقشا دعم واشنطن اللاحق لأوكرانيا”.

وقبل ذلك التقى الوزير الأوكراني نائب الرئيس الأميركي مايكل بينس، حيث ناقش الجانبان بالتفصيل تطور الوضع في دونباس، وشكر كليمكين الإدارة الأميركية على “موقفها الثابت الداعم لوحدة أراضي أوكرانيا والمناهض للعدوان الروسي”، وفق ما أعلنت السفارة.