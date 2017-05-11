فرعون بعد لقائه باسيل: بحثنا في قانون الإنتخاب وحقوق طائفة الروم الكاثوليك

التقى وزير الخارجيّة جبران باسيل وزيرالدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي أعلن بعد اللقاء: “تناول البحث مروحة من المواضيع أبرزها القانون الإنتخابي، الى جانب حقوق طائفة الروم الملكيين الكاثوليك لجهة التشكيلات الديبلوماسية الى أمور أخرى مثل كازينو لبنان ، كلها تداولنا بها قبل طرحها على مجلس الوزراء ومن المهم ان نستمر بمتابعتها مع الوزير باسيل خصوصاً وانه صاحب المبادرات في إطار قانون الإنتخاب”.

وكان استهل باسيل نشاطه في الوزارة بلقاء مع النائب هادي حبيش كما استقبل وفدا من الجماعة الإسلامية برئاسة النائب السابق زهير العبيدي في حضور وزير البيئة طارق الخطيب، الذي وجّه دعوة لباسيل لحضور المؤتمر العام للجماعة الإسلامية الذي سيُعقد الأحد المقبل في الرابع عشر من الجاري في مركز بيروت للمعارض “البيال”.

وبحث الوزير باسيل العلاقات الثنائية مع كل من سفير بريطانيا لدى لبنان هيوغو شورتر، وسفيرة النروج ليني ليند .