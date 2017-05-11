بو عاصي التقى وزير الشؤون الخارجية والدفاعية في سنغافورة و سفير تونس

التقى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في مكتبه في الوزارة وزير الشؤون الخارجية والدفاعية في سنغافورة الدكتور محمد مالكي عثمان على رأس وفد من الوزارة وعميد السلك القنصلي والقنصل الفخري العام لسنغافورة جوزيف حبيس.

وبحث بو عاصي مع الوفد في تجربة سنغافورة التي استطاعت ان تنفذ نظاما سياسيا يؤمن الاستقرار الفعلي مما انعكس في وقت سريع على النمو الاقتصادي، وساهم في انشاء بنى تحتية متطورة جدا. وشرح عثمان الطريقة التي اعتمدت في ادارة الملفات، لا سيما الملفات الاجتماعية كضمان الشيخوخة والضمان الاجتماعي وجميع المواضيع المتعلقة بالاطفال والذوي الاحتياجات الخاصة والمدمنين والفقراء، متمنيا على الوزير بو عاصي زيارة سنغافورة في اقرب فرصة ممكنة.

وشدد بو عاصي بدوره، على وجوب التقارب بين سنغافورة ولبنان والعمل على زيادة التعاون بين البلدين والاستفادة من فتح اسواق جديدة امام البضائع اللبنانية ما ينعكس ايجابا على اقتصاد لبنان. ولفت الى ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين والاستفادة من تجربة سنغافورة الناجحة في الادارة.

من جهة اخرى، استقبل بو عاصي سفير تونس في لبنان محمد كريم بودالي وبحث معه في قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين.