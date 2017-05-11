8 قتلى جراء زلزال بقوة 5.5 درجة بشمال غرب الصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم عندما ضرب زلزال شدته 5.5 درجة منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين اليوم الخميس، فيما أظهرت صور نشرت على الإنترنت مباني تضررت جراء الزلزال.

وقالت الإدارة الصينية للزلازل : “إن الزلزال وقع في مقاطعة تاكسكورجان النائية بمدينة كاشجار على عمق ثمانية كيلومترات وإن 11 شخصا أصيبوا أيضا جراء الزلزال”.

وكثيرا ما تتعرض منطقة شينجيانغ لزلازل، تتسبب غالبيتها في اضرار محدودة.

وذكرت وكالة (شينخوا) أن جدران بعض المباني تشققت أو انهارت جراء الزلزال فيما لا يزال يجري إحصاء عدد الضحايا.