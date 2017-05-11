زلزال بقوة 5.5 يضرب الصين ويودي بحياة 8 أشخاص

لاقى ثمانية أشخاص حتفهم عندما ضرب زلزال شدته 5.5 درجة منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين ، فيما أظهرت صور نشرت على الإنترنت مباني تضررت جراء الزلزال تبعاً لما نقلت أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وأعلنت الإدارة الصينية للزلازل إن الزلزال وقع في مقاطعة تاكسكورجان النائية بمدينة كاشغار على عمق ثمانية كيلومترات.

وذكرت وكالة (شينخوا) أن 11 شخصا أصيبوا أيضا جراء الزلزال، وأن جدران بعض المباني تشققت أو انهارت جراء الزلزال فيما لا يزال يجري إحصاء عدد الضحايا.

وكثيرا ما تتعرض منطقة شينجيانغ لزلازل، تتسبب غالبيتها في اضرار محدودة.