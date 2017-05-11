نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هدف مشترك بين الصين وكوريا الجنوبيّة

اتفق الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-ان اليوم على ان نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية “هدف مشترك” للصين وكوريا الجنوبية، حسبما اعلن متحدث باسم مون.

وصرح يون يونغ – تشان أمام صحافيين أن “الرئيسين اتفقا في أول اتصال هاتفي بينهما على ان نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هدف مشترك بين البلدين”.