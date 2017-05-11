سفير الصين: الطريق للتعاون الدولي يعد بتمتين الشراكة الاقتصادية مع لبنان

أكد سفير الصين في لبنان وانغ كيدجان أن منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي” الذي سيعقد في بايجين في منتصف هذا الشهر والذي يحمل عنوان “تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك للحزام والطريق” يعد بتنمية التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي مع دول العالم.

وقال إن المؤتمر الذي يعقد في 14 و15 الجاري يعتبر اجتماعا دوليا رفيعا ويتناول محور “الحزام والطريق” خطة التجارة والبنية التحتية المقترحة من الصين لتربط آسيا بأوروبا وافريقيا.

ولفت إلى أن المنتدى الذي سيحضره من لبنان وزير الثقافة غطاس الخوري ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، يمثل فرصة ذهبية لتمتين الشراكة الاقتصادية بين لبنان والصين وتعزيزالتعاون التجاري بإعادة إحياء طريق الحرير القديمة بين الصين ودول العالم مرورا بلبنان، الذي يعتبر موقعا استراتيجيا هاما يربط الشرق بالغرب على حد قول السفير.