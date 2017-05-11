سيارة “صنعت في لبنان”.. من اختراع وتصميم دافيد افرام

هنأ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن المهندس دافيد افرام على اختراعه وابتكاره وتصميمه للسيارة Edition Beirut Frem في مشغله في ضهر الصوان.

وأبدى الحاج حسن اعجابه بالسيارة التي احضرها افرام امام وزارة الصناعة، وقال له:” انني فخور بالشباب اللبناني المبدع، وبقدراته وامكاناته وطموحاته التي لا حد لها. وانني اشجعه على مواصلة هذا الانجاز واؤكد له وضع امكاناتي وامكانات وزارة الصناعة في التصرف، كما سنقوم بما يلزم من جهود مع سائر الوزارات والادارات المعنية حتى يستكمل اختراعه مساره القانوني والتجاري والحقوقي الضروري لحفظ حقوقه كاملة”.

واكد الوزير الحاج حسن انه سيطلع رئيس الحكومة والوزراء على هذا الاختراع، “انطلاقا من ايمانه الثابت بقدرات الصناعة الوطنية وبدورها الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي”.

واوضح “ان لبنان بمؤهلات شبابه العلمية والفكرية والابداعية قادر على الدخول في الصناعات المتوسطة والكبيرة في ما لو اتيحت الفرص والدعم والحماية والمساعدة والرعاية من قبل الدولة”.

اما افرام فشكر الوزير الحاج حسن على مبادرته وتشجيعه، معولا كثيرا على دور الوزير والوزارة في ضمان حقوقه وتسجيل براءة الاختراع تمهيدا لوضع السيارة قيد الاستخدام في السير. واوضح انه في صدد تطوير مشروعه الابتكاري بالانتقال الى صناعة السيارات الرباعية الدفع (SUV) بحسب الطلب.

وكان افرام قد فاز بجائرة الابتكار والتصميم العالمية في معرض ديترويت الدولي للسيارات في العام 2009.