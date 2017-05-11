دريان التقى وفدا من محامي الموقوفين الاسلاميين وهيئة علماء المسلمين الذهبي

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا مشتركا من محامي الموقوفين الإسلاميين وهيئة علماء المسلمين.

وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد الشيخ أبو بكر الذهبي فقال :”تشرفنا بزيارة صاحب السماحة مع لجنة أهالي الموقوفين والأساتذة المحامين لنضعه في صورة هذا الملف، وتمنيا عليه مساعدتنا في قضية العفو العام، وان يكون هذا العفو شاملا لكل أبناء الوطن حتى نطوي صفحة الحرب والضغينة، وحتى نفتح صفحة جديدة مع أبناء كل وطننا، وحتى لا تستنسب المجموعات التي يتم العفو عنها ويبقى الآخرون في السجون”.

اضاف :” وعدنا سماحته بالسعي مع المسؤولين لحل هذه القضية وان ينقل هذه الهواجس إلى السياسيين، لتحقيق هذه المطالب المحقة للموقوفين وأهاليهم “.