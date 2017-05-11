الأمن العام أعلن مواعيد اختبار مثول المرشحين للتطوع برتبة مفتش

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن مواعيد اختبار المثول امام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن اختصاصي، اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في 15/05/2017 الساعة الثامنة صباحاً والساعة التاسعة صباحاً اعتباراً من اول شهر رمضان وذلك في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم /2/ الطابق الارضي، مقابل قصر العدل.

للإطلاع على مواعيد المثول مراجعة موقع الأمن العام على شبكة الانترنت: www.general-security.gov.lb