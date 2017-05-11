عدوان التقى جنبلاط والحريري: هناك تقدّم ملموسٌ بقانون الإنتخاب

دعا نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى التحلي بالتفاهم والهدوء وسحب التراشق الإعلامي، لافتاً إلى أن كل الأفرقاء اليوم أعلنت عن موافقها والكل صرّح بما يريد وما لا يريد، ومن لديه ملاحظات على صيغة القانون فليبقى على التواصل لنقدّم أكثر وأكثر.

وكشف عدوان أن الإجتماعات بدأت بوتيرة متسارعة بإجتماع مع وزير المال، ومن ثم بين نادر الحريري ووزير الخارجية، وبالأمس كان لنا إجتماعاً مطوّلا مع النائب وليد جنبلاط، معلناً أنه سيترك من للسراي للقاء وزير الخارجية جبران باسيل والأأجواء التي يتم الإعلان عنها غير صحيحة فهناك تقدّم ملموسٌ.

وقال عدوان: هناك تواصل بين نادر الحريري و”حزب الله” وفخامة الرئيس ميشال عون الذي “يدفش” باتجاه الإنتخابات النيابية أتمنى من هذه اللحظة كما طلب جنبلاط والرئيس الحريري أن يتوقف التراشق الإعلامي ووقف التسريبات الصحافية ووقف التهديد بمهلة أو بغيرها، ولنقدم للبنانيين قانون إنتخاب جديد.

بدوره، لفت نادر الحريري بعد اللقاء، إلى أن الامور غير مقفلة والحل الذي نعمل عليه يؤسس للسنوات المقبلة ونأمل الوصول لاتفاق حول قانون الانتخاب قبل 20 حزيران.