إفتتح رئيس الحكومة سعد الحريري مركز الخدمات القنصلية التابع لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في وسط بيروت، بدعوة من السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي ، وحضور وزاري ونيابي إضافة الى السفراء العرب.

وقال السفير الشامسي لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إن المركز يسعى لتقديم أفضل خدمات قنصلية ضمن إستراتيجية أقرها وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لرعايا الدولة وللمقيمين في دولة المقر.

وشدد على أن هذا المركز يؤكد على الاستمرار في علاقتنا مع لبنان ، مشيرا الى أنه قد أعلن عنه لدى وصوله الى لبنان ، بالاضافة الى إعلانه عن إنشاء ملحقية تنموية مهمتها تنظيم المساعدات ودعمها من خلال الجهات الاماراتية المانحة للبنانيين وغير اللبنانيين.

وأكد السفير الشامسي أن المركز يجسد مدى العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان ، وهو يقدم خدمات خمس نجوم أسوة بالمراكز التي جرى افتتاحها في ست سفارات أخرى.

وأوضح أن موضوع التأشيرات لم يتوقف منحها للبنانيين حيث هناك ما يعادل 200 تأشيرة يوميا تصدر عن مكاتب السفر والسياحة، وأكد أن سفارة الامارات تمنح التأشيرة للوفود الرسمية والمنظمات الدولية والجهات الرسمية في الحكومة ولم تتوقف كما يتردد.

ورأى الشامسي أن لبنان اليوم في أحسن حال مع وجود رئيس للجمهورية ورئيس حكومة، متمنيا التوفيق لمجلس النواب في إقرار مشروع قانون إنتخاب جديد يخدم جميع الطوائف والفئات اللبنانية.

وتوقع أن يكون الموسم السياحي المقبل في لبنان مبشرا بالخير ونحن على أبواب الشهر المبارك والأعياد. لافتا الى أن الوضع الأمني مطمئن مع وجود إجراءات للحكومة التي نرحب بها والتي يوليها الرئيس الحريري أهمية قصوى مع الأجهزة الأمنية.