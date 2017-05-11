الحريري استقبل نادي “الأنصار” حاملاً كأس لبنان لكرة القدم لموسم 2016-2017

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء الأربعاء في “بيت الوسط” وفدا من نادي “الأنصار”، حامل كأس لبنان لكرة القدم لموسم 2016-2017، برئاسة رئيس النادي نبيل بدر وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي والجهاز الفني واللاعبين في حضور منسق الرياضة في “تيار المستقبل” حسام زبيبو.

بداية، تحدث بدر فقال: “لقد اعتدنا دائما أن نزور هذا البيت، واليوم نأتي إليه حاملين الفرحة بالنصر، لكي نشاركك يا دولة الرئيس هذه الفرحة. لقد اعتدنا في كل مرة نحصد فيها كأسا أو بطولة أن نزور هذا البيت الذي يفرح معنا ويشاركنا همومنا. ونحن على هذا النهج مستمرون وأوفياء لهذا البيت. والحمد لله أننا في عهدك يا دولة الرئيس شهدنا كل الخير، واليوم نقدم لك هذا الكأس عربون محبة ووفاء وإخلاص”.

من جهته شكر الرئيس الحريري وفد النادي وقال: “أهنئكم على هذا الأداء الرفيع. هذا البيت هو بيتكم، وقد يكون نادي “الأنصار” من أكثر النوادي التي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يرعاها ونحن مستمرون في ذلك. ونأمل إن شاء الله أن تحققوا المزيد من هذه النجاحات، فنحن نكبر بكم، وهذا البيت سيبقى راعيا لهذا النادي، ونتمنى لكم إحراز مزيد من البطولات في المستقبل ليس فقط على مستوى لبنان بل أيضا على مستوى آسيا والعالم”.

وتوجه الرئيس الحريري إلى رئيس النادي بالقول: “أشكرك على الجهد الذي قمت به شخصيا، لأن الفريق في مرحلة من المراحل قد تراجع أداؤه بعض الشيء، ولكن بجهودك وسهرك أعدت “الأنصار” إلى المراتب التي نحب أن نراه فيها، وآمل أن تتوالى انتصارات النادي وإحرازه مزيدا من الكؤوس إن شاء الله”.

بعد ذلك سلّم رئيس النادي الرئيس الحريري كأس لبنان وميدالية الفوز، والتُقطت الصور التذكارية بالمناسبة.